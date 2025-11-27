Con le note che abbiamo, seconda edizione del Concerto di Natale con AS.SO.FA il 30 novembre

L’Associazione AS.SO.FA. con la partecipazione del Coro Farnesiano, in collaborazione con la Parrocchia San Giuseppe Operaio, propone la seconda edizione del Concerto di Natale “Con le note che abbiamo”. L’evento è in programma domenica 30 novembre alle ore 21 nella chiesa di San Giovanni Operaio.

Sarà una serata speciale che ci accompagnerà al Natale ormai alle porte attraverso il canto, quel “linguaggio che porta alla comunione dei cuori”.

Il ricavato sarà a sostegno delle attività della ASSOCIAZIONE AS.SO.FA.

Con le note che abbiamo,concerto il 30 novembre

