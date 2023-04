Il Low-L Fest sbarca a Piacenza a giugno allo Spazio 4.0

In attesa degli ultimi artisti che andranno a completare la line up del prossimo LOW-L FEST, i ragazzi del collettivo organizzatore hanno potuto finalmente svelare la nuova location, che sarà proprio il nostro splendido Spazio 4.0.

Il LOW-L FEST è il “festival DIY” che dal 2018 anima la provincia lodigiana, e che da quest’anno si sposta nel piacentino. Negli anni, il suo palco ha visto band come Good Riddance, Tre Allegri Ragazzi Morti con Cor Veleno, Bull Brigade, Viboras e altre band del panorama punk, hc italiano.

Siamo quindi davvero molto orgogliosi ed eccitati di poter ospitare una delle realtà più interessanti del panorama alternativo italiano, ormai alla sua quarta edizione, che vedrà esibirsi grandi nomi del panorama nazionale e internazionale come Comeback Kid (CAN, unica data italiana), Bad Nerves (UK, unica data italiana), Stormo, Bee Bee Sea, Leatherette e tantissimi altri.

Inoltre, il festival ha un’anima green, proprio come quella di Spazio4.0: plastic free dalla prima edizione, da sempre si impegna per diminuire il proprio impatto ambientale e aumentare di anno in anno la propria sostenibilità.

Una tre giorni, dal 15 al 17 giugno, veramente imperdibile quella del LOW-L, che va così ad aggiungersi alla programmazione estiva di Spazio 4.0.