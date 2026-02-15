Il lupo e le ombre, presentazione del libro di Cristiana Muscardini il 16 febbraio al PalabancaEventi

“Il lupo e le ombre”: questo il titolo dell’ultima fatica editoriale dell’on. Cristiana Muscardini, analista politico e scrittrice, che sarà presentata al PalabancaEventi di via Mazzini alle 18 di lunedì 16 febbraio, dalla stessa autrice in dialogo con il professor Giampaolo Nuvolati, ordinario di Sociologia urbana all’Università Bicocca di Milano.

Il volume (Ulisse Edizioni) è fatto di racconti che sono “piccoli frammenti – si legge nella quarta di copertina – che compongono la vita, di uno o di tanti, di persone ed animali come pure delle ombre che si muovono intorno a noi”, vita inquadrata come un viaggio tra diverse esperienze.Ingresso libero con prenotazione (prenotazionieventi@bancadipiacenza.it; 0523 542441; telefonare nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì, 9-13 / 15-17).

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy