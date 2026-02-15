La grande magia, Natalino Balasso e Michele Di Mauro in scena al Teatro Municipale di Piacenza il 17 e 18 febbraio

Dopo una serie di tre appuntamenti del cartellone Altri Percorsi, tornano le due serate di Prosa al Teatro Municipale. In scena Natalino Balasso e Michele Di Mauro che, diretti da Gabriele Russo, sono i protagonisti di una commedia nera, a tratti drammatica, sospesa tra realtà e finzione: “La grande magia” di Eduardo De Filippo. Lo spettacolo, Premio della Critica 2025 dell’ANCT – Associazione Nazionale Critici di Teatro, è in cartellone martedì 17 e mercoledì 18 febbraio alle ore 21 per la Stagione di Prosa 2025/2026 curata da Teatro Gioco Vita, direzione artistica di Diego Maj e Jacopo Maj, con Fondazione Teatri e Comune di Piacenza e il sostegno di Fondazione di Piacenza e Vigevano e Iren.

Tra i capolavori di Eduardo De Filippo, quando andò in scena per la prima volta nel 1948 “La grande magia” non fu capita e suscitò reazioni controverse nel pubblico e nella critica. Si tratta di un testo complesso che offre sfumature nere della nostra umanità e tratti psicologici oggi più che mai contemporanei, un testo intriso di profondità e potenzialità per raccontare oggi le nostre emozioni, le nostre incertezze e le nostre ossessioni. Natalino Balasso è Calogero Di Spelta, protagonista tragico e marito tradito, incapace di amare e fidarsi, ossessionato dal controllo, specchio di un’umanità in crisi. Dall’altro lato, Otto Marvuglia, interpretato da Michele Di Mauro, è il mago manipolatore dalle mille facce che rappresenta l’inganno e il mistero: un personaggio che si reinventa di continuo, alterando la percezione della realtà e spingendo protagonisti e spettatori a interrogarsi su ciò che li circonda. Cosa è reale e cosa è illusione? Gabriele Russo, con una regia visionaria e scenografie suggestive, trasforma questo interrogativo universale in un’esperienza coinvolgente sospesa tra sogno e realtà.

Natalino Balasso è Calogero Di Spelta, marito tradito, con la sua mania per il controllo e la sua incapacità di amare e fidarsi, diventa uno specchio delle sfide e delle difficoltà dell’uomo contemporaneo nell’ambito delle relazioni. Ne risulta un uomo con la costante esigenza di aggrapparsi a certezze granitiche, a costo di rinchiuderle simbolicamente in una scatola: il luogo sicuro. Dall’altro lato, Otto Marvuglia, interpretato da Michele Di Mauro, mago e manipolatore, dalle facce sempre diverse ed interscambiabili che modificano il contesto e la percezione della realtà. Smarriti i personaggi, smarriti gli spettatori, smarriti gli uomini e le donne di oggi, smarriti nelle relazioni, smarriti nel continuo fondersi del vero e del falso. Cosa è vero? Cosa è falso?

In scena accanto a Balasso e Di Mauro una compagnia di attori e attrici di talento, magistralmente diretti da Gabriele Russo. Come si legge nelle motivazioni del Premio della Critica 2025, «“La grande magia” messa in scena da Gabriele Russo con una compagnia estranea all’universo eduardiano eppure attenta alla sua temperatura drammatica, scansa e rifiuta le facili componenti di comicità per un disegno in cui le ambiguità tematiche ed i tranelli della rappresentazione si risolvono in uno spettacolo in cui affermare con forza la sua qualità di regista libero e forte, sicuro del rapporto con i suoi attori affannati in una nebbia morale e materiale che, nella complicità geniale della scena di Roberto Crea, rende lo spazio dell’azione distante da ogni convenzione di colorata buffoneria e diventa sogno, incubo, visione, ironia malata in cui confondere azione, gioco d’illusione, bugia combinata, tradimento e fuga. Con gran merito degli attori che seguono ritmi ed ansie delle musiche di Antonio Della Ragione, dell’ironia dei costumi di Giuseppe Avallone, dello smarrimento delle luci di Pasquale Mari, nel concertato costruito da Russo per uno spettacolo di gran pregio per rigore e ricchezza d’invenzione».

Biglietteria

TEATRO GIOCO VITA via San Siro 9 – 29121 Piacenza tel. 0523.315578, e-mail biglietteria@teatrogiocovita.it, info@teatrogiocovita.it

Orari di biglietteria: martedì, mercoledì e venerdì ore 10-14, giovedì ore 10-16. Vendita online su vivaticket.

Il giorno dello spettacolo la biglietteria è attiva anche a partire dalle ore 19 al Teatro Municipale (0523.385721).

