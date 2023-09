Il mare in città, il 29 e 30 settembre alla scoperta del Po

“Il mare in città”, venerdì 29 e sabato 30 alla scoperta del Po nel cuore dello Scalo Pontieri, tra laboratori, biciclettate, attualità e cultura.

“Due giorni di festa e attività tra incontri, laboratori, spettacoli e presentazioni letterarie, per riannodare i fili del legame tra Piacenza e il suo Grande Fiume”. Questo, nelle parole dell’assessora all’Ambiente Serena Groppelli, l’obiettivo della rassegna “Il mare in città”, organizzata dal Comune di Piacenza in collaborazione con l’agenzia di comunicazione Elastica, che venerdì 29 e sabato 30 settembre inviterà i cittadini – famiglie in primis – alla scoperta di un’area rivierasca solitamente chiusa al pubblico, perché di proprietà militare: lo scalo del Genio Pontieri – “che ringrazio per la disponibilità e la collaborazione”, sottolinea Groppelli – in via del Pontiere, svoltando a sinistra per chi arriva da via XXI Aprile e si dirige verso l’argine attraversando il sottopasso.

Non mancheranno i food truck per chi vorrà godere di un aperitivo o cena in compagnia nello scenario naturale del LungoPo, ma il menù è ancora più ampio per quanto riguarda gli appuntamenti culturali e le iniziative in programma, a partire dall’evento serale che venerdì 29, alle 21, aprirà ufficialmente la manifestazione. In scena l’attore Valerio Aprea – già nel cast della serie cult “Boris” e di successi al botteghino come “Smetto quando voglio” – con “Aspettando l’Apocalisse”: monologhi scritti per lui dall’illustratore Marco Dambrosio, in arte Makkox, per una lettura in chiave comica e paradossale del nostro rapporto con la natura, sospesi tra la necessità di adattarsi ai cambiamenti e la paura del disastro ambientale.

La mattinata di sabato 30 settembre sarà teatro dell workshop, dedicato ai bambini dai 6 agli 11 anni, dell’entomologo e scrittore Gianumberto Accinelli, che accompagnerà i partecipanti in un viaggio nel tempo ripercorrendo la storia del fiume e le trasformazioni ambientali di cui è stato testimone lungo il corso di milioni di anni, dando voce al racconto della natura: dall’ape italiana alla catastrofe del siluro e della rana toro, dal mistero del pesce luna a tante altre narrazioni, che anche gli adulti potranno ascoltare.

Alle 14.30, lo scalo del Genio Pontieri sarà anche il punto di ritrovo per l’avvio di “Un Po di bici”, percorso di 20 km tra il LungoPo e l’argine di Trebbia per raggiungere – su tracciati ciclabili e in sicurezza – la Malpaga e il punto panoramico in Località Puglia di Calendasco, per poi tornare nuovamente allo scalo Pontieri e vivere, insieme, il proseguimento de “Il mare in città”. La biciclettata è organizzata, nell’ambito della rassegna, da VeloLento, Legambiente, Polisportiva Piacenza 2200 e Ciclofficina sociale Pignone.

Il pomeriggio si aprirà con due presentazioni di libri per ragazzi dagli 11 ai 14 anni. Dalle 15 alle 15.45 si potrà conoscere la storia di “Gaia degli Alberi”, edito da Solferino, con l’autrice Alessandra Spada, mentre dalle 16 alle 16.45 la scrittrice Mia Canestrini parlerà del suo romanzo “Custode di cuori”, pubblicato da Electa Junior, storia dell’amicizia tra un ragazzo e un lupo.

Due i panel tematici in calendario sabato 30: dalle 17 alle 18 si parlerà di “Spazio urbano condiviso come luogo di accoglienza e integrazione” con la giornalista di Rai News Veronica Fernandes, a lungo inviata in Ucraina, in dialogo con l’ex magistrato Gherardo Colombo; a moderare l’incontro, il giornalista Christian Elia. Dalle 18.30 alle 19.30, focus sul fiume “dal punto di vista naturale e antropologico”: dialogo tra il giornalista Stefano Liberti e Annalisa Corrado, ingegnere ambientale e scrittrice, con la conduzione della giornalista Natascha Lusenti.

A chiudere la due giorni dedicata al Po, sabato 30 dalle 21 alle 22, l’incontro tra il critico musicale di “Repubblica” e conduttore Rai Gino Castaldo e il rapper di Reggio Emilia Murubutu, i cui testi intrecciano letteratura, storia e filosofia, sul tema “Scelgo le parole con cura”.