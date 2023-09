Attività sportiva, Zanardi (FdI): “Nessun voucher a sostegno delle famiglie in difficoltà, come mai?

Gloria Zanardi, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, ha presentato un’interrogazione a risposta scritta per chiedere all’amministrazione il motivo per il quale, ad oggi, non risulta che abbia previsto una misura di sostegno alla pratica sportiva con l’irrogazione di voucher per le famiglie a basso redditto per l’annualità 2023/2024 e se intende prevederla per il futuro.

Zanardi rileva: “per l’annualità 2022/2023, con fondi messi a disposizione dalla Regione Emilia Romagna, pari a 9.200 Euro erano stati erogati dal Comune di Piacenza voucher di sostegno a favore delle famiglie per consentire ai figli minori l’accesso alla pratica di un’attività sportiva, ma per l’annualità 2023/2024 pare, ad oggi, che non sia stata prevista alcuna misura assimilabile – prosegue – indipendentemente dagli stanziamenti da parte della Regione (comunque scarsi) il Comune potrebbe prevedere progetti ad hoc con l’obiettivo di garantire la possibilità di fare sport anche a bambini e giovani appartenenti a famiglie a basso reddito, come è stato fatto in altri comuni”.

L’esponente del partito della Meloni afferma: “Lo sport è fondamentale nella vita di ognuno di noi e soprattutto dei bambini e ragazzi: oltre ad essere parte di un percorso educativo e di crescita, sia come esperienza di convivenza e formativa con i propri coetanei, sia per l’importanza della promozione della salute e di uno stile di vita sana anche in ottica di prevenzione, è un fondamentale strumento di inclusione sociale e di lotta al disagio giovanile, di sostegno per le situazioni di emarginazione sociale e di prevenzione per i fenomeni giovanili negativi purtroppo sempre più diffusi”.

Zanardi conclude: “al contrario, si sono investiti 96.000 Euro per la realizzazione delle palestre nei parchi che, peraltro, risulteranno inaccessibili nei periodi invernali e comunque non sono sempre idonei per i bambini e ragazzi piu piccoli”.