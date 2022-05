Il mondo degli eSports si tinge di biancorosso: il Piacenza annuncia la propria squadra

Il mondo degli eSports si tinge di biancorosso. Piacenza Calcio è lieta di annunciare la nascita della propria squadra eSports che prenderà parte a diverse competizioni. In primo luogo la squadra biancorossa parteciperà al nuovo torneo eSerie C, nato dalla collaborazione tra Lega Pro e WeArena Entertainment. Piacenza Calcio è stato sorteggiato nel Gruppo B con Albinoleffe, Paganese, Vibonese, Virtus Entella e Viterbese.

I biancorossi sfideranno la Paganese nel primo match ufficiale, in programma domenica 15 maggio alle ore 19.45. Le partite verranno trasmesse sul canale Twitch di WeArena Live e su Eleven Sport. La vincente della gara si qualificherà al winner bracket, mentre chi uscirà sconfitto sarà inserito nel loser bracket. A rappresentare i colori biancorossi saranno due proplayer.

Mattia Stallone

Alessandro Bonetti

Inoltre la squadra biancorossa, capitanata da Andrea Scalvinoni e Mattia Stallone, prenderà parte anche ad altri due tornei che si disputano 11 contro 11: VPG Italia – Serie C e VPG Europa League 2. Il Piacenza Calcio ha rilevato un’associazione sportiva dilettantistica, l’Hapoel eSports, che in precedenza ha conquistato due Coppe Italia ed uno Scudetto ed occupa attualmente il 47° posto nel ranking italiano.

Al fianco del Piacenza Calcio in questo nuovo progetto ci sarà MHZ Informatica Piacenza, punto di riferimento per hardware e assistenza IT. MHZ sarà partner tecnico della società per la trasmissione delle dirette streaming dei match della squadra eSports.

Per restare sempre aggiornati sui risultati e le novità riguardanti la squadra eSports del Piacenza Calcio, seguite le pagine social.

Instagram: @piacenzacalcio_esports

Twitter: @piacenza_eSp

Twitch: @piacenza_eSports