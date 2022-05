Tennis – Dal 18 al 29 maggio l’Open femminile della Vittorino da Feltre, Tedesco: “Vogliamo far crescere il movimento” – AUDIO

L’allentamento dell’emergenza sanitaria permette alla Vittorino da Feltre di ripartire con l’organizzazione dei tradizionali eventi agonistici, storicamente inseriti nel calendario sportivo biancorosso. Una ripartenza nel segno del tennis, con l’Open femminile Delta Rem-Unipolsai, presentato presso la sede della società di Via Del Pontiere. Prenderà vita dal 18 al 29 maggio sui campi in terra rossa della Vittorino.

Il Consigliere della società biancorossa delegato al tennis, Bruno Pernigotti

“Ripartiamo con un torneo storico che organizziamo già da tanti anni e che l’emergenza sanitaria ci aveva costretto a sospendere in questi ultimi due anni. Quest’anno abbiamo deciso di puntare su un evento agonistico femminile, a cui abbiamo voluto affiancare, come evento collaterale, anche un torneo maschile di terza categoria che inizierà il 14 maggio e che può già contare su più di cento iscritti. Ringrazio Unipolsai e Delta Rem per aver voluto ancora affiancarci nell’organizzazione di questo torneo”.

L’Assessore allo Sport del Comune di Piacenza, Stefano Cavalli

“La capacità organizzativa della Vittorino da Feltre, e l’apprezzabile scelta di voler dedicare il trofeo a Domenico Mazzoni, storico patron della Delta Rem Autodemolizioni, illuminato e intraprendente imprenditore piacentino, scomparso poco più di un anno fa, che si era sempre impegnato in prima persona per sostenere non soltanto il torneo di tennis della Vittorino, ma anche le iniziative di promozione sportiva messe in campo dal CONI piacentino”.

Manuel Calegari, nipote di Domenico Mazzoni e rappresentante, insieme a Carlo Parisi, di Delta Rem

“Ringrazio la Vittorino per aver voluto ricordare mio nonno con questo torneo a cui era molto legato e a cui si dedicava sempre con grande impegno e passione. Mio nonno era un grande appassionato di sport che amava vedere i bambini che si divertivano praticando le più svariate discipline sportive”.

Sport a livello agonistico ma anche un torneo che contribuirà, nel segno della promozione sportiva, ad avvicinare qualche giovane al tennis.

Le parole di Stefano Teragni