Il movimento Azione a congresso, Filippo Ceruti eletto segretario provinciale: “Economia, programmazione territoriale e ambiente”

Sabato 29 gennaio si è svolto presso la Ludoteca del Gatto Matto il primo Congresso provinciale di Piacenza in Azione. Il presidente del Congresso Lorenzo Gattoni e il segretario Alessandro Sbalbi hanno guidato l’assemblea all’elezione della lista di delegati che sosterranno la candidatura di Carlo Calenda come Segretario nazionale. Sono stati anche eletti Filippo Ceruti come Segretario provinciale ed Agostino Ghebbioni come delegato al Congresso Nazionale. Alessandro Sbalbi ha illustrato all’assemblea il programma di Piacenza in Azione, con accento soprattutto sui temi economici, di programmazione territoriale e legati all’ambiente.

Una volta concluse le votazioni è seguita una parte di grande interesse con interventi di personaggi politici e della società civile. Dino Rinoldi, presidente di +Europa a Piacenza con un intervento articolato e chiaro ha descritto le linee politiche del suo partito e i motivi della federazione con Azione; ha quindi introdotto l’intervento di Carlo Cottarelli, il quale ha illustrato l’ambizioso “Programma per l’Italia” promosso da Azione, +Europa, Alleanza Liberaldemocratica per l’Italia e Partito Repubblicano attraverso un comitato scientifico presieduto da Cottarelli stesso.

A seguire il dott. Augusto Pagani, il Dott. Raffaele Chiappa, il Dott. Carlo Brunetti e il Prof. Giuseppe Castelnuovo hanno approfondito rispettivamente gli argomenti di sanità, turismo e commercio, innovazione e investimenti in imprese innovative ed ambiente. Gli interventi hanno illustrato la situazione generale del settore di competenza, le ricadute sul territorio piacentino ed hanno provocato grande interesse e domande fra i partecipanti. Gli argomenti trattati e le relative riflessioni hanno rappresentato importanti contributi esterni rispetto ai cardini sui quali è incentrato il programma di Piacenza in Azione.

Il Congresso si è quindi concluso con i contributi di Filippo Ceruti, neo-eletto segretario provinciale di Azione, di Benedetto Della Vedova, coordinatore nazionale + Europa e di Giulia Pigoni, consigliera regionale dell’Emilia-Romagna di Azione.