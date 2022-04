Elezioni comunali, il Pd presenta la propria lista al fianco di Katia Tarasconi: “Pronti per la lunga maratona che ci porterà al 12 giugno”

“Questa mattina insieme a Luigi Tosiani e Renza Malchiodi abbiamo presentato le candidate e i candidati del PD, una squadra fatta di persone meravigliose. Abbiamo ricevuto le proposte elaborate dagli iscritti che entreranno a far parte del nostro programma”.

Così il candidato sindaco Katia Tarasconi ha commentato la lista di candidati che correrà al suo fianco nel Pd in vista delle prossime elezioni del 12 giugno.

In lista sedici uomini e sedici donne: “Quattro candidati sono indipendenti dal Pd”, tiene a precisare Tarasconi, per sottolineare la natura popolare della lista.

“Orgogliosa di far parte della famiglia del Partito Democratico, comunità che considero la mia casa. Davanti a noi abbiamo settimane impegnative, ma noi siamo pronti, forti di una squadra che nei prossimi giorni diventerà via via più ampia. Verso il 12 giugno! Insieme per Piacenza”, conclude Tarasconi.

Capolista è Paola De Micheli: “Voglio bene alla mia città. Per questo ho accettato con entusiasmo di fare la capolista del Partito Democratico. Il destino non è scritto e possiamo sceglierlo. Ci vorrà la giusta energia per raccontare e realizzare la nostra visione del futuro. La giusta energia per ricominciare a crescere dopo l’immobilismo degli ultimi 5 anni. Sostengo Katia e lavorerò con il mio partito per dare davvero un futuro a Piacenza”.

“Siamo pronte e pronti alla lunga maratona della campagna elettorale per il Comune di Piacenza che ci porterà al voto il 12 giugno. Partiamo dall’assemblea dei nostri iscritti ai quali giovedì sera abbiamo presentato la lista del Pd e le prime idee da portare a Katia Tarasconi, candidata Sindaca, per il suo programma elettorale. Le nostre parole chiave sono: relazione, partecipazione, cura, equità”, si legge in una nota del Pd.