Ciclismo – Per il VO2 Team Pink weekend lungo in tre regioni

Weekend lungo in tre regioni per VO2 Team Pink e Ciclismo giovanile VO2 Team Pink, impegnati tra domenica e lunedì in tre appuntamenti dedicati alle ruote giovanili “rosa”. Partendo dall’alto, le Donne Junior del VO2 Team Pink saranno di scena domenica a Corridonia (Macerata) nella “Giornata nazionale Rosa-Gran Premio Città di Corridonia”, corsa per Donne Juniores con partenza alle 10 e con 85,5 chilometri da affrontare, tra cui quattro giri di un circuito di 17 chilometri e l’ascesa finale in paese. Le “panterine” saranno guidate dai direttori sportivi Stefano Peiretti e Vittorio Affaticati.

La line-up del VO2 Team Pink per Corridonia

– Martina Sanfilippo (2004)

– Chiara Sacchi (2004)

– Vittoria Grassi (2005)

– Camilla Locatelli (2005)

– Sara Guidetti (2005)

– Rebecca Vezzosi (2005)

– Valentina Zanzi (2005).

Ciclismo giovanile

Dal canto suo, il Ciclismo giovanile VO2 Team Pink (ds Mario Ferrari e Vincenzo Alongi) parteciperà con le formazioni Donne Esordienti e Donne Allieve a due appuntamenti ravvicinati.

Il primo è previsto domenica a Crosare di Bovolone (Verona) nel 14esimo Gran Premio “Gsr Crosare-Memorial Rossignoli). Alle 14 il via delle Esordienti con 6 giri di un circuito di 4 chilometri e 300 metri per un totale di 25, 8 chilometri. Distanza raddoppiata, invece, per le Allieve, chiamate a percorrere 12 tornate (51,6 chilometri totali) con partenza alle 15,30.

Nel 25 aprile in sella, invece, le “panterine” saranno di scena a Crema nel Criterium Liberazione, valido anche come Memorial Giancarlo Ceruti e campionato provinciale cremonese. Il programma si aprirà alle 14,30 con le Esordienti, che percorreranno nove giri del circuito di 2,6 chilometri per un totale di 23,4 chilometri. Alle 15,30 toccherà poi alle Allieve, con 16 giri dello stesso tracciato e con l’arrivo posto dopo 41 chilometri e 600 metri.

Attaccheranno il numero le Esordienti secondo anno Paola Zucca, Michela Zucca, Giulia Casubolo, Asia Baistrocchi, Serena Zannoni e Sara Veneri e le Allieve Arianna Giordani, Linda Ferrari, Giorgia Tagliavini, Emma Del Bono, Irma Siri e Marta Festa.