Il piacentino Alessandro Bottazzi alla Biella Motor Team

Nuovi arrivi in casa Biella Motor Team. Infatti, ai piloti che nelle scorse settimane hanno deciso di difendere in questa stagione i colori del sodalizio piemontese, recentemente se n’è aggiunto un altro, Alessandro Bottazzi.

Il piacentino, classe 1965, dopo una trentina d’anni di motociclismo (specialità enduro) con parecchi trofei in bacheca, nel 2019 ha deciso di passare ai rally cominciando subito con le auto storiche ed in particolare con una Fiat 127 con cui ha vinto il titolo italiano nella propria classe d’appartenenza nell’ambito del CIRAS, Campionato Italiano Rally Auto Storiche. Nella stagione 2020 è passato ad una più performante Opel Corsa GSi Gruppo A con cui quest’anno ha intenzione di partecipare, nuovamente, a tutti gli appuntamenti del Campionato italiano della specialità.

A Sanremo Alessandro Bottazzi è purtroppo finito nelle retrovie a causa di un problema alla vettura ma vuole rifarsi giù sulle mitiche strade della Targa Florio in Sicilia, gara che è in programma per il week end del 7-8 maggio. Al suo fianco, come sempre, ci sarà la navigatrice Ilaria Magnani.