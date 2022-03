Il piacentino Diego Guerriero in Calabria per la sfida estrema “Sila 3 Vette”: “Unire sport e conoscenza del territorio, un’esperienza che mi ha insegnato tanto” – AUDIO

Il piacentino Diego Guerriero in Calabria per la sfida estrema “Sila 3 Vette”: “Unire sport e conoscenza del territorio, un’esperienza che mi ha insegnato tanto”. La gara si è svolta sull’Appenino Calabro, sulle zone alte dell’altopiano dei monti della Sila. La manifestazione che ha una rilevanza Internazionale, si è sviluppata in quattro specialità disponibili: a piedi, Fat Bike, Sci Alpinismo, oppure il Dog Trailin.

Ho partecipato al percorso “Aria” – commenta Guerriero – con una distanza di 250km nei boschi meravigliosi della Sila. Un territorio davvero stupendo. Purtroppo non sono riuscito a terminare la competizione per problemi fisici, ma ci riproverò il prossimo anno.

Cosa porterai nel cuore da questa esperienza

Oltre alla natura incontaminata e l’aria più pulita d’Europa, non dimenticherò il contatto umano dei partecipanti e soprattutto dei calabresi che ci hanno accolto e aiutato in momenti di difficoltà. Solo per far capire la durezza dell’evento, siamo partiti in 10 su questa distanza di 250km e solo 3 persone possono dire di aver portato a termine l’impresa.

