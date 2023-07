Il Piacenza calcio è pronto a partire: staff al completo e ritiro il 24 luglio

Il Piacenza Calcio inizia il ritiro. Ecco i giocatori che si raduneranno lunedì 24 luglio agli ordini di mister Massimo Maccarone.

1) Nicola Andreoli-centrocampista-nato a Faenza (Ra) il 17.12.1999

2) Filippo Artioli-centrocampista-nato a Ferrara il 25.1.1998

3) Giorgio Bachini- centrocampista-nato a Livorno il 15.08.2002

4) Nicolò Berton-difensore- nato a Pordenone il 02.05.2005

5) Luca Boffini-difensore-nato a Cremona il 6.4.2004

6) Edson Patric Castro Fernandes Lopes-attaccante-nato a Barreiro Setubal (Portogallo) il 16.7.2000

7) Domenico Chiricosta-centrocampista-nato a Locri (Rc) il 14.12.2005

8) Stefano D’Agostino-attaccante-nato a Genova il 3.7.1992

9) Riccardo Del Dotto-difensore-nato a Lucca l’11.6.2002

10) Matteo Gerbaudo-centrocampista-nato a Moncalieri (To) il 10.5.1992

11) Darian Hrom-attaccante-nato a Botosani (Romania) il 16.1.2004>

12) Simone Iob-difensore-nato a Tolmezzo (Ud) il 24.7.2004

13) Gabriele Kernezo (si unirà al gruppo il 7 agosto)-attaccante-nato a Firenze il 24.9.1997

14) Christian Maianti-portiere-nato a Milano il 9.6.2004

15) Moussa Seck Ndoye-attaccante-nato a Dakar (Senegal) il 15.11.2004

16) Giorgio Recino-attaccante-nato a Milano il 22.11.1986

17) Pasquale Giraldo Ruiz-difensore-nato a Voghera (Pv) il 9.6.2004

18) Nicola Santella-difensore-nato a Napoli il 3.6.2005

19) Jacopo Silva-difensore-nato a Piacenza il 20.8.1991

20) Andrea Zini-attaccante-nato a Pisa il 3.1.1998

Giocatori aggregati dalle giovanili:

1)Marcello Carollo-difensore-nato a Fidenza (Pr) il 7.9.2005

2)Mattia Cloralio-difensore-nato a Fiorenzuola (Pc) il 25.1.2004

3)Tommaso Dalcerri-centrocampista-nato a Lodi il 24.4.2005

4)Tommaso Fermi-centrocampista-nato a Piacenza il 18.4.2004

5)Cristian Fossati-portiere-nato a Voghera (Pv) il 26.8.2006

6)Lorenzo Gandolfi-difensore-nato a Fiorenzuola (Pc) il 19.4.2006

7)Federico Riccardi-difensore-nato a Fiorenzuola (Pc) l’11.2.2005

8)Matteo Russo-attaccante-nato a Piacenza il 12.5.2004

9)Tommaso Sollini-centrocampista-nato a Recanati (Mc) il 12.4.2005

Lo staff di mister Maccarone

vice allenatore: Daniele Ficagna

preparatore atletico: Matteo Cucurnia

collaboratore tecnico: Filippo Porcari

preparatore dei portieri: Stefano Pardini

recupero infortuni: Federico Rossi

collaboratore tecnico (analisi video): Simone Bottitta

mental coach: Augusto Giorgi

Mister Maccarone si affiderà dunque a un gruppo di lavoro di alto livello: a partire da Daniele Ficagna, ex calciatore in Serie A e B, passando dal ritorno in Emilia del centrocampista Filippo Porcari (che con il direttore sportivo Alessio Sestu aveva condiviso lo spogliatoio biancorosso nella stagione 2018/2019) e da Stefano Pardini che, dopo una vita tra i pali, ha intrapreso la carriera da preparatore dei portieri (per lui anche una promozione dalla C alla B a Palermo nel 2022).

Cucurnia, Rossi, Bottitta e Giorgi sono professionisti conosciuti e stimati nel mondo del calcio che metteranno la loro esperienza al servizio del Piacenza Calcio.

