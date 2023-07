Baseball, Serie B – Il Piacenza alla resa dei conti: domenica a Milano per vincere e sperare

Una stagione che finora ha in archivio ventisei partite, si deciderà per il Piacenza Baseball nelle ultime due in programma. Domenica 23 saranno ospiti del Milano 1946 allo stadio Kennedy. La situazione di classifica impone al Piacenza la doppia vittoria per sperare di conquistare il secondo ed ultimo posto disponibile per l’accesso ai playoff promozione in programma a settembre; la doppietta però non è sufficiente, nel caso in cui Catalana, impegnata a Parma contro lo Junior, dovesse vincere a sua volta entrambe le gare, sarebbe proprio la formazione sarda ad accedere alla post season in virtù della classifica avulsa calcolata sulla differenza punti negli scontri diretti.

La condizione in cui non dipende dai propri risultati e non si ha nulla da perdere a volte non è sfavorevole alla mentalità, più volte tallone d’Achille del biancorossi, mentre quando ci si trova a dover gestire un minimo vantaggio può subentrare la cosiddetta “paura di vincere”. Certo battere due volte Milano non sarà impresa semplice: un team costruito per cercare la promozione e guidato da due lanciatori partenti dominanti che hanno portato sulle spalle i compagni per l’intera regular season condotta sempre al primo posto in classifica.

Già certi del primato e con lo sguardo a settembre per i playoff, i milanesi nelle ultime giornate non hanno comunque lasciato nulla al caso ed anche domenica la squadra di Marenghi dovrà combattere duramente per ottenere il risultato ma sei vittorie consecutive ed un girone di ritorno che segna un ruolino di dieci vittorie e due sconfitte lasciano ben sperare. Ogni giudizio sulla stagione è quindi rimandato alla serata di domenica prossima.

Programma

Milano-Piacenza Baseball; Catalana Alghero-Junior PR; CABS Seveso-Avigliana; Ares MI-Fossano.

Classifica

Milano 22v 4p; Catalana Alghero 18v 8p; Piacenza Baseball 18v 8p; Ares MI 11v 14p; Avigliana 11v 14p; Junior PR 10v 16p; CABS Seveso 8v 18p; Fossano 5v 21p.

Il settore giovanile

L’U12 del Piacenza riesce a sbancare Pianoro (BO) e accedere alla fase interregionale di categoria da settima in Emilia-Romagna. Nella cittadina dell’appennino bolognese i biancorossi hanno dominato battendo prima lo Junior Rimini (10-5) e poi i padroni di casa della Pianorese (11-5). Successi larghi nel punteggio, scaturiti però al termine di sfide combattute che si sono decise entrambe solo nella seconda parte. Contro Rimini, Piacenza partiva forte (2-0 al 1° inning) ma doveva subire la rimonta avversaria che a metà gara la costringeva a gestire un vantaggio risicato (5-4).

Risolutivo il quarto attacco che produceva i 4 punti della tranquillità. A seguire la sfida con la Pianorese che in mattinata aveva battuto lo Junior Rimini. Una vera e propria finale di giornata che Piacenza si aggiudicava anche stavolta non senza fatica, a dispetto di quello che sarà il rotondo verdetto finale. I biancorossi rincorrevano per tre innings ritrovandosi sotto 5-3. Ma ancora una volta le giovani promesse piacentine mettevano a frutto le ultime opportunità offerte dalla partita e negli ultimi due attacchi mettevano a segno ben 8 punti che rendevano trionfale la trasferta in terra felsinea.

Questi i protagonisti della bella impresa: Bertonazzi A., Bertonazzi E., Caminati, Dejardins, Jimenez F., Jimenez M., Ferrari, Mendoza, Milani, Ozzola, Pirtle e Rosario.

Dopo la meritata pausa agostana, gli U12 biancorossi torneranno in diamante domenica 3 settembre per affrontare il turno di qualificazione alle semifinali nazionali. Si tratterà di un triangolare contro ancora lo Junior Rimini e la qualificata della Sardegna. Solo la prima passerà e potrà disputare le semifinali domenica 17. La società biancorossa ha già inoltrato richiesta affinchè il concentramento del 3 settembre possa essere ospitato al Montesissa.

