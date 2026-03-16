Il Prefetto incontra l’Istituto per la storia del Risorgimento: “Impegno a tenere viva la memoria storica”

Lunedì 16 marzo il Prefetto di Piacenza, dottoressa Patrizia Palmisani, ha ricevuto il dottor Pietro Coppelli e il Colonnello Massimo Moreni, rispettivamente direttore e segretario dell’Istituto per la storia del Risorgimento italiano – Comitato di Piacenza.

Durante l’incontro sono state illustrate le varie attività che il Comitato di Piacenza ha svolto lo scorso anno e che ha in programma di attuare nei prossimi mesi.

L’Istituto, che è uno dei cinque Istituti storici nazionali, si occupa della promozione degli studi sul Risorgimento e sul “lungo Ottocento”, dall’età delle rivoluzioni alla Prima guerra mondiale.

Nato con Regio Decreto nel 1935, l’Istituto ha tra i vari compiti da svolgere quello della promozione e il progresso degli studi sulla storia d’Italia attraverso la raccolta, la conservazione e la messa a disposizione ai fini di studio e ricerca di documenti, pubblicazioni e cimeli.

Al Prefetto è stato fatto dono di alcune pubblicazioni realizzate dal Comitato di Piacenza e una recente guida al Museo del Risorgimento, organizzato in sezione autonoma nell’ambito dei Musei Civici di Palazzo Farnese, posta sotto il diretto controllo del Comitato di Piacenza dell’Istituto per la storia del Risorgimento, che mantiene la proprietà dei materiali esposti così com’è l’affidatario di quelli dati in deposito.

Il Prefetto dottoressa Patrizia Palmisani si è complimentata con la direzione del Comitato piacentino per le attività svolte e per l’impegno a tenere viva la memoria storica, divulgandone la cultura anche presso le scuole, con il coinvolgimento degli studenti.

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