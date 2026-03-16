Ex area Acna, assemblea pubblica di quartiere mercoledì 18 marzo: “Spostare l’accesso per ridurre il traffico lungo le Mura Farnesiane”

Il futuro dell’area ex Acna torna al centro del confronto pubblico. Mercoledì 18 marzo alle ore 20.45, alla Sala della Partecipazione di via Taverna 39 a Piacenza, si terrà un incontro aperto alla cittadinanza dedicato alla bonifica e alla riqualificazione dell’ex area industriale.

La nota di Barbara Foppiani, Enrico Casaroli, Giuliana Pupazzoni, Laura Chiappa, Paola Subacchi

Dopo il partecipato appuntamento dello scorso 8 gennaio, i cittadini potranno confrontarsi nuovamente con l’amministrazione comunale sugli sviluppi del progetto. Alla serata interverrà il vicesindaco Matteo Bongiorni, assessore ai lavori pubblici.

Durante l’incontro saranno illustrati gli aggiornamenti sullo stato della bonifica, sulla riapertura di via Cantarana, sull’accesso al parcheggio previsto nell’area e sul cronoprogramma dei lavori per il parcheggio e la futura area verde.

Al centro del confronto anche una proposta elaborata da un gruppo di residenti per spostare l’accesso veicolare al nuovo parcheggio da Porta Borghetto all’inizio di via Tramello. Questa soluzione consentirebbe di ridurre sensibilmente il traffico lungo il fronte delle Mura Farnesiane, accorciando il percorso dei veicoli diretti al parcheggio e limitando la presenza di traffico nell’area soggetta al vincolo di tutela della Soprintendenza. La percorrenza complessiva dei veicoli diretti al parcheggio verrebbe Infatti ridotta di oltre la metà, passando da oltre 1.100 a circa 500 chilometri al giorno, con una conseguente diminuzione delle emissioni annue di CO₂ da circa 53 a poco più di 24 tonnellate. Rispetto alla soluzione prevista dal progetto dell’amministrazione, si tratterebbe quindi di un miglioramento significativo per la vivibilità del quartiere e della città.

La proposta, inviata il mese scorso all’amministrazione comunale, richiede tuttavia una modifica puntuale del vincolo della Soprintendenza relativo al tracciato della strada di accesso. Per questo, durante l’incontro dell’8 gennaio, era emersa la necessità di un’interlocuzione dell’amministrazione comunale con la Soprintendenza, come suggerito dall’assessore Bongiorni.

L’incontro del 18 marzo sarà quindi un momento di aggiornamento e confronto su un progetto che riguarda da vicino il futuro del quartiere e della città.

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