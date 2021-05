La formazione che comprende Stefano Ferrini e il magiostrino Mattia Crotti batte 4-2 il Sant’Espedito e oggi (sabato) sfida i toscani al PalaBigi a coronamento di un’ottima stagione

Ultimi scambi stagionali per il Tennistavolo Reggio Emilia Ferval a trazione piacentina, protagonista nel suo primo anno di militanza in A1 maschile dopo la promozione dello scorso anno. Domenica scorsa la formazione reggiana ha espugnato Napoli piegando 4-2 il Sant’Espedito, trascinata dalle doppiette del mantovano Damiano Seretti e del magiostrino Mattia Crotti, mentre l’altro piacentino Stefano Ferrini è rimasto al palo.

Oggi (sabato) alle 17,30 al PalaBigi di Reggio Emilia ultimo atto stagionale contro il Prato fresco di qualificazione ai play off. Per la formazione del presidente Paolo Munarini, passerella finale in diretta Youtube con la telecronaca in streaming della Federazione italiana tennistavolo (Fitet). Una vetrina conclusiva che rende onore a Reggio, capace di conquistare la salvezza con largo anticipo e senza patemi nonostante l’etichetta da matricola.