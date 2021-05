Le Esordienti e le Allieve pedaleranno a Mereto di Tomba (Udine), mentre gli Juniores della formazione Maserati Cadeo Carpaneto saranno di scena nella corsa con partenza da Cesenatico e arrivo a Sant’Angelo di Gatteo

Domenica in sella tra Friuli e Romagna per il Cadeo Carpaneto, formazione piacentina che concentra la propria attività nel ciclismo giovanile. Il settore femminile, composto dalle squadre Donne Esordienti e Donne Allieve, sarà impegnato a Mereto di Tomba (Udine), sede della gara valida anche come campionato regionale friulano per le due categorie.

Il programma sarà aperto dalla gara delle Esordienti alle 14 con tre giri di un circuito per 27 chilometri totali. Distanza doppia, invece, per le Allieve, che inizieranno a pedalare alle 15,15. Tredici le protagoniste del sodalizio del presidente Mauro Veneziani: le Esordienti Asia Zanardini, Giulia Binda, Desirée Bani, Maya Tagliente, Klea Kolasi e Vanessa Moreschi e le Allieve Asia Zanelli, Martina Naturani, Vanessa Benuzzi, Alessia Sgrisleri, Marisol Dalla Pietà, Greta Levardi e Beatrice Busi.

Dal canto suo, invece, la formazione maschile Juniores targata Maserati Cadeo Carpaneto sarà impegnata in Romagna nel primo Memorial Michael Antonelli-Coppa Achille Grandi-Trofeo Nove Colli, che partirà alle 14,30 da Cesenatico e arriverà a Sant’Angelo di Gatteo dopo 106 chilometri e 500 metri. Cinque gli atleti in gara: Marco Maserati, Nicolas Abati, Giacomo Bottani, Matteo Pinzello e Manuel Dalla Pietà.