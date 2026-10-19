“Il Sì Potente”, parte il 23 ottobre dal Capitol di Fiorenzuola la nuova campagna di sensibilizzazione sulla donazione degli organi

“Il Sì Potente”: parte dal cinema Capitol di Fiorenzuola la nuova campagna di sensibilizzazione sulla donazione degli organi promossa per tentare di invertire il pesante aumento dei NO alla donazione che impedisce circa 2.700 trapianti all’anno.

Il nuovo format, progettato dal regista morfassino Gian Francesco Tiramani, presenta un mix coinvolgente di video, musica, recitazione e testimonianze che sarà presentato per la prima volta venerdì prossimo, 23 ottobre, alle ore 21:00 con ingresso libero.

Il nuovo progetto ruota intorno al cortometraggio BRICIOLE AL CIELO dello stesso regista che è stato presentato al Senato, alla Camera dei deputati e in decine di eventi in giro per l’Italia. L’opera ha anche ricevuto un attestato speciale alla mostra del Cinema di Venezia, all’interno del forum FEDIC “Il futuro del cinema d’autore”.

Il format speciale che sarà presentato al Capitol inizierà poi il giro d’Italia a sostegno delle iniziative di AIDO, delle amministrazioni comunali, delle scuole e delle ASL di tutte le regioni.

Il titolo “IL SI’ POTENTE” prende spunto dalla storia vera di Eleonora, mamma di Giorgio, donatore a soli 15 anni, che ha salvato la vita a tre persone diverse.