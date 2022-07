Dalla sanità alla smart city, dal rapporto tra le comunità religiose alla legalità: il sindaco Tarasconi presenta la squadra di governo – AUDIO

“Non ho considerato la provenienza, ma ho pensato a chi potesse rappresentare la persona migliore per ogni delega”. Lo ha detto il sindaco Katia Tarasconi che questo pomeriggio ha presentato alla cittadinanza, all’interno della Sala dei Teatini, la nuova giunta.

Osservando l’elenco dei nuovi assessori si notano anche importanti novità per quanto riguarda le materie di competenza, le deleghe insomma. Dal benessere della persona all’organizzazione eventi, dal rapporto tra le comunità religiose alla legalità. Ma si parla anche di concetti “nuovi”, come smart city, next generation. Compare poi l’assessorato alla Sanità, mantenuto dalla stessa Tarasconi.

I NOMI E LE DELEGHE

Una giunta molto giovane se si considera che l’età meda è di 47 anni. La squadra è composta da Marco Peroni, Serena Groppelli, Simone Fornasari, Adriana Fantini, Matteo Bongiorni, Christian Fiazza, Nicoletta Corvi, Mario Dadati, Francesco Brianzi. Perini è anche vicesindaco.

Oltre alla già citata Sanità, Tarasconi mantiene le deleghe a: attuazione del programma, sviluppo economico e rapporti con le imprese, sicurezza, protezione civile, avvocatura, comunicazione.

“Certo, teniamo presente che siamo in una città da 100mila abitanti e ognuna delle persone che oggi ho presentato ha qualcuno che dice che qualcosa non va bene, ma questo lo avevo già messo in conto, fa parte del gioco: io sono convinta della bontà di ciò che è stato fatto oggi, quindi vedremo se le scelte che sono state fatte mi daranno ragione oppure no”.

“Che ci siano malumori tra chi non è stato scelto lo so e lo prevedevo, tant’è che lunedì ho fatto con tutta la coalizione una riunione. Ognuno però, entrando nelle vesti di assessore, si spoglia della propria provenienza: sono assessori del Comune di Piacenza, come io sono sindaco del Comune di Piacenza e non del Pd”.