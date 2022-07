Alla discoteca Paradise serata di grandi ospiti con i fratelli Luca e Gianmarco Onestini, venerdì 15 luglio

Due grandi ospiti alla discoteca Paradise di Piacenza. Parliamo dei fratelli Luca e Gianmarco Onestini, idoli dei giovani e influencer tra i più quotati.

Luca Onestini, fresco vincitore del Grande Fratello Vip Spagna e già protagonista di Grande Fratello Vip Italia, Uomini e Donne e tanto altro e Gianmarco Onestini, già vincitore di Grande Fratello Vip Spagna, 2° classificato all’Isola dei Famosi Spagna, fresco finalista de “La Pupa e il secchione” nelle vesti di “secchione, nonché testimonial mondiale della campagna pubblicitaria di Arena, venerdi 15 luglio porteranno in scena il loro show, alla discoteca Paradise di Piacenza (Strada dell’Aguzzafame Borgotrebbia, a 300 mt. dal casello di Piacenza ovest e a pochi minuti dal centro città).

Gianmarco, nelle vesti di dj e Luca, in quelle di vocalist, da due mesi sono in tour con il loro dj set effervescente, caratterizzato anche da balletti sincronizzati prontamente ripostati nei loro social che totalizzano oltre 5.000.000 di followers tra Instagram, Tik Tok e Facebook ed immediatamente virali e di tendenza.

I due fratelli, oltre alla loro performance serale di circa un’ora, si intratterranno con i fans presenti per i rituali di foto ed autografi, cosa a loro molto gradita (ringraziano sempre i propri sostenitori, grazie ai quali oggi possono fare ciò che hanno sempre desiderato).

Per l’occasione, la discoteca Paradise ha messo a disposizione ingressi omaggio, per le prime 50 ragazze che si presenteranno all’ingresso. Il locale, che dispone di 2 sale musicali, una commerciale e una house. Nell’estate 2022, il locale ha già programmato ed ha in programma, numerosi artisti tra i quali Il Pagante, Tony Effe, Rhove, Shiva, Marco Carola dj oltre a show con animazione e artisti circensi.