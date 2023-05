Il 30 maggio inaugurazione della mostra di incisioni “Il viaggio” di Luigi Ferrari

Si terrà martedì 30 maggio, alle ore 17.30 alla Biblioteca Passerini Landi, l’inaugurazione della mostra di incisioni “Il viaggio” di Luigi Ferrari, realizzata in collaborazione con il gruppo Amnesty International di Piacenza e visitabile sino al 24 giugno.

Oltre all’autore, sarà presente Sonia Villone, già vice presidente della sezione italiana di Amnesty International. Luigi Ferrari si avvale della tecnica incisoria per sviluppare un racconto per immagini che si apre al dramma dei migranti. Persone che fuggono dalla guerra, dalla persecuzione, dalla povertà e che procedono passo dopo passo verso una meta ignota, un posto dove poter ricominciare a vivere davvero.

“Il viaggio” di Luigi Ferrari

Gli Stati dovrebbero proteggerle e possibilmente istituire canali legali e sicuri per permettere loro di giungere in un luogo amico. Invece lungo il cammino queste persone incontrano nuovi e imprevedibili ostacoli: la prigione, la tortura, le difficoltà della traversata e infine i muri, il filo spinato o i porti chiusi, l’impossibilità di ottenere la protezione umanitaria o lo status di rifugiati. Per alcuni, per fortuna, il finale è positivo e l’ultima immagine della mostra lo vuole testimoniare: è come un urlo di speranza, un nuovo inizio, un volteggio pieno di libertà in un paesaggio incantevole che contrasta con l’immagine iniziale di distruzione.

Da anni attivista del gruppo di Piacenza di Amnesty International, Luigi Ferrari si è diplomato presso l’Istituto d’Arte “Gazzola” frequentando in particolare i corsi di grafica e scultura. Oltre a quelle con temi sociali, Ferrari ha realizzato mostre personali con lo scopo di finanziare le attività di Amnesty International.

La mostra, evento conclusivo della Festa dei lettori e delle lettrici, è visitabile liberamente, senza bisogno di prenotazione, negli orari di apertura della biblioteca. L’iniziativa rientra nel progetto “Sconfinamenti: letture, narrazioni e letterature in movimento”, realizzato con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura. Per informazioni: 0523 492410 email biblioteca.passerinilandi@comune.piacenza.it.