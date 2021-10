Il VO2 Team Pink alla prima edizione della Tre Valli Varesine Women’s Race

Pokerissimo di presenze a un battesimo prestigioso. Domani (martedì) andrà in scena la prima edizione della Tre Valli Varesine Women’s Race, gara femminile che precederà la classica maschile e all’appuntamento sarà presente il VO2 Team Pink, formazione piacentina “rosa” che schiererà cinque atlete al via.

In sella le quattro atlete Elite (Under 23 primo anno, classe 2002) Aurora Mantovani, Elisa Tonelli, Cristina Tonetti e Alice Capasso – reduci dal Giro dell’Emilia – e la Junior Francesca Barale, vincitrice sabato scorso a Sarcedo. Il via è previsto alle 9,30 da Busto Arsizio, mentre l’arrivo è stimato intorno alle 12 a Varese dopo 92 chilometri e 420 metri di corsa.