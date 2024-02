Imprese, associazioni, cittadini: tornano le sponsorizzazioni per la manutenzione di rotatorie, aree verdi e fioriere

La Giunta comunale ha approvato oggi lo schema di avviso pubblico per la ricerca di sponsor e partner che contribuiscano alla valorizzazione e manutenzione delle rotatorie, di piccole aree verdi e fioriere sul territorio urbano. Un provvedimento annunciato già nelle scorse settimane dall’assessore ai Lavori Pubblici Matteo Bongiorni e finalizzato, come spiega lui stesso, “non solo a riorganizzare le procedure di assegnazione, ma anche a semplificarne l’iter, con l’intento di favorire il più ampio coinvolgimento di aziende, associazioni, gruppi di residenti o singole persone nel prendersi cura di beni e spazi pubblici che contribuiscono in modo determinante alla tutela del decoro, rendendo la città più bella e vivibile”.

Il primo elenco di rotatorie

A seguito del censimento condotto dagli uffici comunali negli ultimi mesi del 2023, è stato stilato un primo elenco di rotatorie – in totale 71, dalle zone più prossime al centro storico sino alle frazioni – che potranno essere oggetto di intervento, mentre per quanto riguarda le aree verdi di dimensioni contenute, le aiuole spartitraffico o le fioriere saranno gli stessi soggetti interessati a individuarle, segnalando la volontà di “adottarne” la manutenzione.

“In queste settimane – rimarca Bongiorni – abbiamo già ricevuto richieste di informazioni e manifestazioni di disponibilità, che confidiamo possano ulteriormente aumentare con la pubblicazione del bando: tutte le informazioni resteranno a disposizione sul sito web comunale e i contratti che l’Amministrazione attiverà con i privati riguarderanno un periodo compreso entro i prossimi tre anni, sino al 31 dicembre 2027”. Due le modalità di adesione tra cui scegliere: la sponsorizzazione – che prevede la possibilità di apporre cartelli che indichino, nella rotatoria o nelle aree di interesse, il nome della realtà che si fa carico dei costi di manutenzione – e la collaborazione, che non comporta la visibilità commerciale riservata agli sponsor ma è soggetta a una procedura più agile.

“Esempio di senso civico che sarà valorizzato”

“Qualunque sia la forma in cui si concretizza questo prezioso contributo – sottolinea l’assessore – è nostra intenzione valorizzarlo come esempio di senso civico che ci auguriamo possa essere seguito in misura sempre più diffusa e consistente. Non si tratta solo del beneficio economico che ne potrà derivare per l’ente e, di conseguenza, per la comunità, ma di un’idea di cittadinanza attiva, di responsabilità condivisa e compartecipazione alla cura dei beni comuni in cui continuiamo a credere profondamente, forti anche delle richieste in tal senso che riceviamo da parte del tessuto imprenditoriale e associativo del territorio, ma anche di privati cittadini”.

“Mi sento di rivolgere un ringraziamento – aggiunge Matteo Bongiorni – a tutti coloro che, già in questi anni, hanno garantito un sostegno fondamentale al Comune grazie ad analoghe sponsorizzazioni tecniche. Quanto di positivo è già stato fatto ci ha fornito solide basi da cui partire per il riordino di quest’ambito, la ridefinizione dei criteri di assegnazione e della tipologia di aree che andremo ad affidare ai privati. Un lavoro che ha coinvolto vari uffici e competenze all’interno dell’ente”.

Ciascuna proposta dovrà essere corredata da progetto e relazione tecnica, nonché dal piano manutentivo e, per le sponsorizzazioni, dal preventivo di spesa per ogni annualità di contratto. Nel caso in cui pervengano più richieste relative a una stessa rotatoria, area verde o fioriera, si considereranno eventuali esperienze pregresse nella gestione della stessa area e il valore economico complessivo, offerto o stimato. Tutti i dettagli saranno resi noti contestualmente all’emanazione dell’avviso pubblico.