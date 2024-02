Smog, dall’odierno bollettino Arpae lo stop alle misure emergenziali

Il bollettino Arpae di previsione e controllo emesso stamani decreta il termine, con la serata odierna, delle misure emergenziali antismog in vigore a Piacenza, come nelle altre province emiliano-romagnole, già da alcuni giorni.

Giovedì 22 e venerdì 23 febbraio, pertanto, saranno in atto le consuete limitazioni per i veicoli più inquinanti, previste dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30: divieto di circolazione per i veicoli a benzina sino alla categoria Euro 2 compresa, i mezzi alimentati a Diesel sino alla tipologia Euro 4 inclusa, nonché – per le categorie pre Euro ed Euro 1 – i veicoli a benzina/gpl e benzina/metano, i ciclomotori e motocicli a due tempi.

Si ricorda che nel periodo tra il 1° ottobre e il 30 aprile permane comunque il divieto di abbruciamento di residui vegetali – con le deroghe consultabili nella sezione del sito web della Regione dedicata al Pair (Piano aria integrato regionale) – così come lo stop a camini aperti e impianti a biomassa legnosa di classe inferiore a 3 stelle per il riscaldamento domestico, qualora sia disponibile nell’abitazione un sistema alternativo.