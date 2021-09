In arrivo la prima di Campionato per la Bakery Piacenza: “Grande carica e motivazione”

Inizia la stagione 2021/2022 in serie A2 per la Bakery Piacenza, l’esordio sarà Domenica 03/10/2021 alle ore 18.00 in casa dell’Urania Milano alla volta dell’Allianz Cloud di Milano.

La Bakery arriva a questo appuntamento con carica e motivazione, per tutti i tifosi che vorranno seguire la squadra in trasferta per la prima partita di campionato saranno acquistabili i biglietti dal 1/10 su VivaTicket al link: https://uraniabasket.it/ticketing/

Settore Ospiti 2° anello

– Intero € 10

– Ridotto Under 18 (nati dal 2003) € 5

La Bakery Basket Piacenza organizza la conferenza stampa per il prepartita del match contro Urania Milano, valevole per la prima giornata del campionato di serie A2 2021/2022 dove Sarà presente il coach Federico Campanella ed il Capitano Marco Perin.

La conferenza si terrà Venerdì 01 Ottobre alle ore 19.30 in diretta sui nostri canali Facebook e Youtube.

Incontro in Municipio

Domani, mercoledì 29 settembre alle 15:00, presso la sala del Consiglio comunale in Municipio, il sindaco Patrizia Barbieri riceverà il presidente Marco Beccari, i dirigenti, lo staff tecnico e i giocatori della Bakery Basket Piacenza, per un saluto istituzionale prima dell’avvio del Campionato di serie A2 nel fine settimana.