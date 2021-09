Kickboxing, Davide Colla (Yama Arashi) in locandina ufficiale del Mondiale WAKO

Prestigioso riconoscimento per Davide Colla. Il talento azzurro della kickboxing sarà una delle “stelle” del prossimo WAKO World Kickboxing Championship. In programma a Jesolo dal 15 al 24 ottobre. Il portacolori del sodalizio piacentino Yama Arashi, infatti, è stato scelto per la locandina ufficiale dell’evento. Colla proverà a difendere il titolo iridato conquistato nel 2019.

A Jesolo Davide sarà al via nel torneo di Point Fighting nella categoria maschile al limite dei 69 chilogrammi e sarà uno degli 88 azzurri (Senior e Master) di tutte le discipline convocati per il Mondiale “di casa”.