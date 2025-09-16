In fiamme un capannone a Roveleto di Cadeo, colonna di fumo nero tra le abitazioni

16 Settembre 2025 Redazione FG Cronaca Piacenza
Vasto incendio all’interno di un capannone a Roveleto di Cadeo. Le fiamme sono scaturite intorno alle 10,30 di questa mattina quando i residenti hanno notato un’alta colonna di fumo nero levarsi da un capannone abbandonato alle porte della cittadina. Sul posto sono entrati in azione i vigili del fuoco che hanno lavorato per oltre un’ora per estinguere le fiamme.

Sul posto anche i carabinieri. Si tratta ora di accertare le cause del rogo. Fortunatamente pare che nessuno sia rimasto ferito o intossicato.

La nube nera, però, ha coinvolto le case adiacenti alla struttura in fiamme. Non a caso le autorità hanno invitato i residenti a tenere chiuse porte e finestre.

