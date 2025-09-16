Scuola, inizio dell’anno senza cellulari, Novara: “Fuori dagli istituti il problema rimane, servono delle regole per aiutare i genitori” – AUDIO 

Scuola, l’inizio dell’anno senza cellulari, Daniele Novara: “Fuori dall’istituto il problema rimane, servono delle regole per aiutare i genitori”.

La circolare del Ministero stabilisce che i telefoni debbano restare spenti per tutta la giornata scolastica, quindi anche durante l’intervallo, mentre in un primo momento si era parlato solo di chiudere il dispositivo nelle ore di lezione.

Con questa decisione – spiega il noto pedagogista piacentino Daniele Novara – ci allineiamo a diversi europei, ma i problemi rimangono quando i giovani escono da scuola. Servono delle regole, invece c’è il nulla assoluto. Attenzione perché il sistema rischia di saltare!

In che modo?

Il ragazzino dopo la scuola rischia di avere una crisi di astinenza da smartphone, sono situazioni assurde. Dobbiamo come comunità mettere delle regole. Non va lasciata una zona franca della scuola e poi tutto il resto come prima.

Le famiglie sono in difficoltà

Una volta con la tv e limitare gli orari era più semplice. I genitori però non possono essere lasciati da soli, ormai risolvere questi problemi è come una sfida olimpica per le famiglie. Non ce la fanno, hanno bisogno di aiuto.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy