In pensione Guido Pedrazzini, direttore sanitario dell’Ausl: in servizio a Piacenza da 19 anni. Al suo posto Andrea Magnacavallo

Ultimo giorno di lavoro, domani 17 febbraio, per il direttore sanitario Ausl Guido Pedrazzini. Dopo 19 anni di attività a Piacenza, interrotti solo dalla parentesi di un biennio a Modena con la stessa carica, il professionista va in pensione. Al dottor Pedrazzini va il ringraziamento del direttore generale Ausl Luca Baldino: “Come direttore di presidio prima e dal 2013 come direttore sanitario, Pedrazzini ha inciso profondamente nella storia sanitaria piacentina ed è stato promotore di importanti interventi di innovazione e sviluppo della rete ospedaliera e territoriale”.

Da domani, in attesa della conclusione dell’iter di aggiornamento degli elenchi regionali per il conferimento di incarichi di Direttori sanitari e amministrativi delle Aziende sanitarie della Regione, Baldino ha nominato come facente funzioni l’attuale direttore del dipartimento Emergenza Urgenza, Andrea Magnacavallo. L’incarico ha come scadenza il 30 giugno.