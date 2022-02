Elezioni comunali, Barbieri si ricandida: “Il mio partito è Piacenza, ho scelto di mettermi a disposizione della mia comunità” – AUDIO

“Ho ritenuto di mettermi ancora a disposizione della mia comunità. Perché il mio partito è Piacenza, sono orgogliosa di essere il vostro sindaco, non vi deluderò mai e vi ringrazio. Vi ringrazio per la fiducia che mi avete accordato e per quella che mi vorrete accordare”. Patrizia Barbieri annuncia la sua ricandidatura a sindaco di Piacenza in occasione delle prossime elezioni. E lo fa tramite un video diramato alla stampa, un videomessaggio in cui spiega lo spirito che l’ha convinta a prendere questa decisione.

“Rompo il silenzio di questi giorni, un silenzio contraddistinto dalla riflessione e anche dall’amarezza per quello che è accaduto, anche se sono grata alla magistratura per aver bene evidenziato che l’amministrazione comunale di Piacenza non c’entra assolutamente nulla se non per un caso isolato che spero venga chiarito quanto prima. Quello che mi ha amareggiato è percepire il disorientamento dei cittadini di fronte agli accadimenti che ci sono stati, ma vorrei lanciare questo messaggio, farvi pensare all’impegno che i sindaci e gli amministratori hanno portato avanti nel periodo del Covid, il più difficile del dopoguerra. Questo territorio ha lavorato, io ho lavorato insieme a voi, insieme alle imprese, alle categorie, insieme a ogni singolo piacentino. In quel periodo si arrivava alla sera senza più una lacrima per piangere, perché dovevamo affrontare situazioni difficilissime e lo abbiamo fatto insieme. Quando un amministratore sceglie di fare il sindaco, sa che dovrà sacrificare innanzitutto la propria vita perché deve metterla a disposizione della città, deve avere una dedizione che porta ad anteporre gli interessi della comunità agli interessi del singolo”.

“Insieme abbiamo fatto grandi cose. Questa amministrazione ha portato avanti l’ordinario, ma anche lo straordinario. Uno straordinario impensabile, perché nonostante le grandi difficoltà abbiamo realizzato e stiamo realizzando progetti che saranno quelli che consentiranno il futuro della nostra città, dei nostri giovani, delle nostre imprese, della nostra economia”.

“Io non ho avuto sicuramente un mandato facile, fin dall’inizio, ma non è mai venuta meno quella passione che deve guidare il lavoro di un amministratore. L’ho fatto per cinque anni con grande sacrificio e lo rifarei ogni giorno perché è un sacrificio che merita di essere vissuto. Perché basta il sorriso di un cittadino, il grazie di un cittadino per ripagare di tutte le situazioni negative che si possono affrontare. Proprio con questo spirito ho ritenuto di sciogliere le riserve e mettermi ancora a disposizione della mia comunità”.