Incendio in un’abitazione di Ottavello, frazione di Rivergaro. Le fiamme sono divampate all’interno di una villetta per poi allargarsi anche al tetto della casa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco da Bobbio e Piacenza. Fortunatamente gli abitanti sono riusciti a lasciare l’edificio prima di riportare conseguenze. Non è da escludere che il rogo sia divampato da una canna fumaria difettosa.