Fiorenzuola – Pro Vercelli: rossoneri a caccia dei tre punti

Torna in campo il Fiorenzuola di mister Luca Tabbiani dopo il poker subito nella tana della capolista Sudtirol. Al “Comunale” per la 18esima giornata del girone d’andata i rossoneri ospitano la Pro Vercelli. Fischio di inizio alle 14:30.

C’è tanta voglia di rifarsi in casa Fiorenzuola dopo la sconfitta per 4-1 di Bolzano. Pesante sì, ma arrivata comunque contro un avversario che sta dimostrando di avere pochi eguali nel girone.

Ad una settimana di distanza ecco che si presenta per i rossoneri la possibilità di riscattarsi per provare ad allontanarsi ulteriormente dal basso della classifica. Al “Comunale” arriva la Pro Vercelli, squadra che sta conducendo un campionato sottotono rispetto alle attese iniziali e alla portata di Guglieri&co.

I bianconeri si presentano in una veste nuova. Infatti, negli ultimi giorni è stato esonerato Giuseppe Scienza, vecchia conoscenza del calcio nostrano dopo che aveva raccolto soltanto 20 punti in 17 partite, e al suo posto è arrivato il vercellese Franco Lerda, reduce da un’esperienza in Albania. L’ex allenatore di Torino e Partizani è chiamato a vincere fin da subito, visto che i tre punti mancano alla Pro dalla sfida contro la Giana Erminio nella decima giornata.

La motivazione e la voglia di fare bene è, dunque, indubbiamente tanta anche tra gli ospiti e per la squadra di Tabbiani portare a casa i tre punti non sarà per nulla facile.

Le scelte dei mister

I rossoneri ritrovano Mamona dopo che un problema muscolare lo aveva tenuto lontano dal terreno di gioco, mentre è ancora out Stronati. Molto probabilmente, però, l’esterno 2002 di proprietà della Cremonese non partirà dal primo minuto, con Currarino candidato principale ad occupare la posizione di esterno sinistro.

Sul fronte Pro Vercelli, Lerda – che come Scienza opta per difendersi a tre – non può contare sullo squalificato Awua. La vera incognita è, però, legata al reparto offensivo con tanti giocatori di qualità a contendersi il posto.

La probabile formazione dei rossoneri

Fiorenzuola (4-3-3): Battaiola; Olivera, Ferri, Cavalli, Dimarco; Fiorini, Esposito, Palmieri; Bruschi, Oneto, Currarino. All. Tabbiani.

Clicca qui per ascoltare le dichiarazioni di Tabbiani