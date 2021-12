Incendio in un’azienda agricola di Borghetto, vitelli muoiono nel rogo – VIDEO

Fiamme in un’azienda agricola di Borghetto, muoiono alcuni capi di bestiame. I fatti sono accaduti questo pomeriggio. Il rogo è partito proprio dalle stalle, almeno è quanto risulta dai primi rilievi: ancora incerte le cause che hanno innescato l’incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato a lungo per estinguere l’incendio. Molti dei vitelli ospitati nelle stalle sono stati tratti in salvo, ma alcuni purtroppo non ce l’hanno fatta. Le fiamme hanno provocato una colonna di fumo visibile da diversi chilometri, fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita o intossicata.