Inchiesta sugli appalti, i commenti. Tra i consiglieri comunali c’è chi chiede di azzerare tutto a Piacenza rilanciando una nuova stagione della politica – AUDIO

Inchiesta sugli appalti, i commenti di diversi consiglieri comunali piacentini sulla vicenda definita un “terremoto politico” per l’intero territorio.

Rispetto per la Magistratura e rispetto umano per i cittadini e per i coinvolti, ma noi dobbiamo occuparci di politica – spiega l’ex capogruppo in Consiglio Comunale Pd Stefano Cugini – detto questo è evidente che i partiti hanno completamente fallito un certo tipo di approccio alla politica degli ultimi anni. In particolare, visto il coinvolgimento nelle indagini di un componente della Giunta, dopo il caso Caruso, pone il Comune di Piacenza in una situazione drammatica. Su Facebook ho scritto che va azzerato tutto con una convocazione urgente del Consiglio Comunale. Poi, l’annuncio delle dimissioni. Tutti, a casa, indistintamente. La rinuncia di un Assessore, per quanto tempestiva, non può bastare“.

Sergio Dagnino, capogruppo Movimento 5 Stelle. “Un terremoto che coinvolge tutti. C’è un sentimento di sgomento. La Magistratura farà il suo corso e ci vorrà tempo, ma ora il rischio è di allontanare ancora di più i cittadini dalla politica”.

Andrea Pugni di Forza Italia parla di vicenda drammatica. “Piacenza negli ultimi anni è salita agli onori della cronaca per fatti molto gravi. Non sono un giustizialista però questa è una situazione intollerabile. E’ importante la sottolineatura dell’estraneità dell’Amministrazione Comunale di Piacenza“.

E’ qualcosa di devastante come lo era stato il caso Caruso – spiega Luigi Rabuffi di Piacenza in Comune – per la nostra comunità. Al di là di tutto è il sistema che emerge che fa pensare a una cosa: c’è una politica buona e dell’affare. Deve riemergere la prima attraverso la forza di tutte le persone perbene che ci sono a Piacenza”.

Le procedure penali faranno il loro corso – commenta Michele Giardino di Buona Destra – il problema è questo modus operandi della politica di cui sembra non ci si riesca a liberare. Credo però sia possibile una politica pulita dove le amicizie e i soldi non contano”.