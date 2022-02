Serie B2 – La Pallavolo Sangiorgio riprende il campionato nella trasferta di Marudo

Era il 9 dicembre 2021 quando la Pallavolo Sangiorgio ha giocato la sua ultima gara ufficiale. Da allora il team albiceleste si è preparata per l’inizio del campionato ma tra il primo rinvio contro Corlo e quelli voluti dalla Federvolley, inizio di campionato che riprenderà sabato 12 febbraio nell’insidiosa trasferta di Marudo (ore 20.30).

L’alzatrice e capitana Micaela Perini presenta l’incontro

“E’ stato abbastanza difficile lavorare in palestra in assenza di partite. A inizio gennaio per due settimane ci siamo allenate a ranghi ridotti e solamente da qualche settimana ci stiamo allenando al completo. Purtroppo per cause di forza maggiore abbiamo lavorato molto sulla tecnica individuale mentre ora ci stiamo concentrando sul gioco di squadra per recuperare un poco il ritmo gara anche se è difficile perché non si è potuto fare nemmeno allenamenti congiunti”.

Marudo avversario tutt’altro che facile

“Sarà una gara molto difficile in più su un campo molto ostico. Non abbiamo più il ritmo gara da ormai un mese e mezzo, e quindi sarà complicato rimanere in partita sia dal punto di vista tecnico/tattico ma anche soprattutto dal punto di vista mentale. Sono sicura che tireremo fuori gli artigli e che tutte daremo il 1000% per arrivare insieme all’obiettivo finale che ci siamo prefissati, non si deve mollare di un millimetro”.

Nei giorni scorsi la Pallavolo Sangiorgio ha sondato lo stato di forma ha affrontato in un allenamento congiunto Galaxy Volley Parma, vincendo per 3-1 (25-23, 25-21, 25-23, 7-15). Nell’occasione coach Matteo Capra ha dato spazio a tutto il roster, traendo spunti interessanti in vista della trasferta di Marudo.

Programma

Tomolpack Marudo-Pallavolo Sangiorgio; Arbor Reggio Emilia-Rubierese Volley; Galaxy Inzani Volley-Ltp Vap Ubya Piacenza; Volley Academy Modena-Cr Transport Ripalta (rinviata); Volley Stadium Mirandola-Tieffe Serv. San Damaso. Riposa: Ass. Sport Corlo.

Classifica

Tieffe Serv. San Damaso 22 punti; Pallavolo Sangiorgio 19; Cr Transport Ripalta, Volley Stadium Mirandola 18; Arbor Reggio Emilia 16; Tomolpack Marudo 16; Rubierese Volley 15; Ass. Sport Corlo 14; Galaxy Inzani Volley 9; Ltp Vap Ubya Piacenza 3; Volley Academy Modena 0.