Incidente in A1 tra Piacenza e Fiorenzuola, pesanti disagi alla viabilità nella tarda mattinata di mercoledì 2 agosto. Il fatto è accaduto al chilometro 62, infatti proprio in quel punto un tir in viaggio verso Milano si è ribaltato invadendo l’intera carreggiata.

Fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze per il conducente del camion che ha riportato qualche ferita a causa dello schianto.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta la Polizia Stradale assieme al personale di Autostrade per l’Italia.