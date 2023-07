Furto del Rolex in un impianto sportivo, disavventura per un giocatore del Piacenza

Furto del Rolex in un impianto sportivo, disavventura per il giocatore del Piacenza Stefano D’Agostino. Il fatto è accaduto lo scorso giovedì in una struttura vicina allo stadio Garilli dove si gioca a Padel.

Il ladro è stato lesto a rubare l’orologio di valore dal borsone utilizzato da un giocatore amatoriale. Il malvivente, dopo il furto, è uscito rapidamente dall’impianto chiedendo un passaggio proprio a Stefano D’Agostino, anche lui nella struttura per un allenamento. L’uomo è poi sceso dalla vettura facendo perdere le proprie tracce.

Sul caso indaga la Polizia anche attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza. La posizione del calciatore è stata chiarita subito, infatti l’aiuto al ladro attraverso passaggio in auto, è stato del tutto involontario, come testimoniano le immagini delle videocamere.