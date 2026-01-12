Raffica di incidenti stradali, in due giorni otto interventi dei carabinieri in tutta la provincia

Otto interventi nelle ultime 48 ore per gestire incidenti stradali e garantire la sicurezza sulle strade della provincia di Piacenza. Nel corso delle giornate di sabato e domenica appena trascorse, i carabinieri della provincia di Piacenza sono intervenuti tempestivamente in una serie di incidenti stradali che hanno richiesto il loro pronto intervento.

Monticelli

Sabato, 10 gennaio alle 6:40 circa, è giunta una segnalazione da Monticelli d’Ongina, dove una vettura era stata trovata fuori strada lungo la via Santa Caterina. Il conducente, un senegalese di 43 anni, probabilmente a causa del fondo stradale ghiacciato, aveva perso il controllo dell’auto ed era finito fuori strada. I carabinieri della locale Stazione hanno accertato che non c’erano altre persone coinvolte, ed hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area.

Coli e Borgonovo

Poco dopo, alle 12:15, altro incidente autonomo in località Filippazzi a Coli, dove un veicolo ha sbandato e i feriti sono stati prontamente soccorsi e trasportati in ospedale per gli accertamenti necessari. Nel pomeriggio, alle ore 16:40, i carabinieri di Borgonovo Val Tidone sono intervenuti per un altro incidente, dove un veicolo, un Volkswagen Polo, era uscito di strada a causa di un tratto di terreno sconnesso. L’autovettura era posizionata in maniera pericolosa, ma una volta fatto intervenire un carroattrezzi le operazioni di recupero sono state eseguite in sicurezza, e il proprietario del veicolo, un cittadino marocchino residente a Ziano Piacentino, è stato assistito senza gravi conseguenze.

Alseno

La notte dell’11 gennaio è iniziata con un altro intervento alle 02:30 circa ad Alseno. Una donna ha segnalato che mentre era in auto con il marito, probabilmente colpito da un colpo di sonno, quest’ultimo ha impattato contro un palo della pubblica illuminazione. Sul posto, i militari di una “gazzella” del Radiomobile di Fiorenzuola d’Arda, hanno accertato che il conducente e la donna non erano feriti e hanno avvisato i servizi competenti per la riparazione del danno strutturale.

Carpaneto

Altro incidente, alle 18:30, è stato segnalato questa volta a Carpaneto Piacentino, dove due veicoli erano coinvolti in un sinistro stradale. I carabinieri della locale Stazione hanno constatato che le parti coinvolte avevano completato la constatazione amichevole, ma una persona minorenne è stata trasportata in ospedale per accertamenti. I militari hanno provveduto a far ripristinare la sicurezza del manto stradale e a far rimuovere i veicoli coinvolti.

San Nicolò

Invece, alle 22:30, dello stesso giorno, un grave incidente ha coinvolto uno scooter a San Nicolò a Trebbia, dove il conducente ha impattato contro un ostacolo fisso. Il ragazzo, che ha riportato ferite al volto, è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso di Piacenza. Un equipaggio del Radiomobile di Piacenza ha accertato che non erano coinvolti altri veicoli considerato che probabilmente il sinistro era avvenuto all’interno di un parco giochi e ha gestito le operazioni di soccorso.

San Giorgio

Poco dopo, alle 23:15, questa volta i carabinieri di San Giorgio Piacentino sono intervenuti per un altro lieve incidente in cui un automobilista, dopo aver urtato un altro veicolo, si stava allontanato senza fermarsi e facendo finta di nulla. I carabinieri hanno ricostruito l’incidente, raccolto le testimonianze e assicurato la risoluzione della situazione facendo compilare alle parti la costatazione amichevole.

Calendasco

Infine, il 12 gennaio alle 4:30, una pattuglia dei carabinieri di Borgonovo Val Tidone è intervenuta a Calendasco, dove una giovane donna di 28 anni ha perso il controllo del suo veicolo a causa di un fondo stradale ghiacciato, finendo in un campo adiacente alla strada. La 28enne è stata soccorsa e trasportata in ospedale, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. I militari hanno messo in sicurezza la zona e avvisato i servizi di ripristino del manto stradale. Tutti interventi che confermano l’efficienza e la rapidità d’azione dei carabinieri Piacentini, che continuano a garantire la sicurezza stradale e a rispondere prontamente alle emergenze.

