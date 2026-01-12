Travolta da un bus in via Romagnosi, resta incastrata sotto al mezzo: ferita una donna di 77 anni

Travolta da un bus, ferita una donna di 77 anni. I fatti sono accaduti questa mattina in via Romagnosi, nei pressi dell’incrocio con via Cavour. Un autobus in transito, per motivi da chiarire, ha travolto una donna, la quale è rimasta incastrata. Subito i passeggeri sono scesi dal mezzo e in attesa dei soccorsi hanno addirittura provato a sollevarlo.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a liberare la 77enne per poi affidarla alle cure del 118. I sanitari, dopo le prime cure del caso, hanno trasportato la donna al pronto soccorso di Piacenza: fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche la polizia locale per i rilievi del caso.