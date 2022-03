Incontri per la pace alla Basilica di Sant’Antonino, Don Giuseppe Basini cita le parole di Pio XII: ” Nulla è perduto con la pace. Tutto può esserlo con la guerra” – AUDIO

Dopo la preghiera collettiva della scorsa settimana la basilica del Patrono Sant’Antonino, ospita “I venerdì per la pace”: il 18 e 29 marzo e il 1° e 8 aprile alle ore 19 con la celebrazione della messa. Il 15 aprile, alle ore 21, con la Via Crucis.

Don Giuseppe Basini ospite a Radio Sound: “Abbiamo pensato di dare continuità a questi momenti anche perché il Papa ha chiesto alla Diocesi di promuovere momenti di preghiera e solidarietà. Quindi come Parrocchia ogni venerdì affronteremo il tema della pace. Ci lasciamo accompagnare dalle parole di Pio XII proprio alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale: nulla è perduto con la pace. Tutto può esserlo con la guerra. Dobbiamo mettere cuore e mani per promuovere la fine di questa guerra in Ucraina e favorire la pace.