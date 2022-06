Incontro a Piacenza il 9 giugno con Laura Quagliuolo del Coordinamento Italiano Sostegno Donne Afghane

Giovedì 9 giugno, 2022, presso il salone della Cooperativa Infrangibile (via Alessandria 16, Piacenza) le Donne in Nero di Piacenza, con la bottega del commercio e solidale piacentina – La Pecora Nera – e con il GASP hanno organizzato un incontro con Laura Quagliuolo del CISDA (Coordinamento Italiano Sostegno Donne Afghane, vedi sito internet www.cisda.it) che da decenni opera a fianco delle donne afghane attraverso viaggi e relazioni con associazioni democratiche di donne (es. RAWA, HAWCA ecc.).

La drammaticità della guerra scatenata da Putin contro l’Ucraina ha offuscato le 169 guerre in corso sul nostro pianeta e le ancor maggiori zone di conflitto a bassa e alta intensità che opprimono la popolazione civile – come sempre in primis le donne – negando diritti civili e libertà di espressione.

Ma noi non vogliamo dimenticare le sorelle afghane, anzi vogliamo restare in contatto con loro ed essere di sostegno.

Dopo l’incontro con Laura Quagliolo, dove verranno proiettati anche video e fotografie a testimonianza di quanto avviene in Afghanistan, seguirà una cena a base di piatti realizzati con lo zafferano afghano, raccolto da una cooperativa di donne di Herat. Sarà anche possibile acquistare lo zafferano afghano.

Il ricavato della cena verrà consegnato al CISDA che lo farà pervenire alle associazioni democratiche di donne in Afghanistan.