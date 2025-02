“Trump, l’Europa e il ruolo dell’Italia”, sabato 22 febbraio incontro con Fratelli d’Italia

“Il mondo è in fermento e sono in corso cambiamenti potenzialmente epocali. E’ compito della politica avere le idee chiare e darsi un orizzonte ambizioso, cercando di governare il cambiamento e non subirlo” lo scrive in una nota il Coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia Piacenza, annunciando l’evento di sabato 22 febbraio alle ore 15.30, presso il Park Hotel di Strada Vanure 7 a Piacenza, dal titolo “Trump, l’Europa e il ruolo dell’Italia”.

L’appuntamento vedrà protagonisti il Ministro per gli Affari Europei, le Politiche di Coesione e il PNRR on. Tommaso Foti e l’europarlamentare on. Stefano Cavedagna, componente della Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori.

“Sarà l’occasione – proseguono gli esponenti di Fratelli d’Italia – per approfondire le sfide geopolitiche attuali, il futuro delle relazioni transatlantiche e il posizionamento dell’Italia nell’ambito delle politiche europee e globali. L’incontro rappresenterà una opportunità di confronto e riflessione per chiunque voglia conoscere meglio gli sviluppi politici internazionali”.