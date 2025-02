Incontro pubblico con Massimo Citro della Riva sul tema del Covid, il 22 febbraio

Su iniziativa delle Associazioni : Oltreitaca ( oltreitaca@gmail.com)e Antares (antaresaps@gmail.com ) sabato 22 Febbraio ore 14.30, presso la Volta del Vescovo in via Romolo Moizo 78 a Piacenza, si terrà un incontro pubblico con il Dott.Massimo Citro della Riva, autore di best sellers quali Eresia e Apocalisse.

In questi libri vengono messi a nudo i dati reali della pandemia Covid 19 e del siero fatto passare come vaccino miracoloso. Si contestano le censure , le presunte,(antiscientifiche) verità e gli effetti sottaciuti per coprire negligenze e corresponsabilità.

L’avvocato Giovanna Quattrini, presidente di Oltreitaca.e l’Ing.Massimiliano Cavallini, Presidente di Antares , coordineranno l’evento.

Siaffrontereanno varie altre tematiche relative alla consapevolezza e cura di sè stessi , rivendicando libertà e corretta informazione,

Ad arricchire il dibattito sono previsti interventi da parte del pubblico.

Hanno aderito all’iniziativa e si sono fatti carico della divulgazione : Associazione nel Nuovo Mondo, Comitato 15 Ottobre, Spazio Tesla, Vaccinformato, Assocazione Igienista italiana.