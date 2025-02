Sasso Marconi – Piacenza, biancorossi in terra bolognese per lo scontro salvezza

10 partite. 10 finali che il Piacenza Calcio dovrà interpretare al meglio da qui a inizio maggio per evitare la roulette russa degli spareggi salvezza.

Il primo impegno è subito fondamentale: domenica i biancorossi saranno ospiti del Sasso Marconi. Vincere significherebbe scavalcare i bolognesi in classifica e, di conseguenza, avere almeno una squadra tra sé e i play out.

Il morale in casa biancorossa è cresciuto parecchio dopo il robusto pareggio di domenica scorsa (qui il report). Bloccare in casa un top team come il Ravenna non è cosa da tutti e dimostra, qualora ve ne fosse bisogno, che il problema di questa squadra non è certamente la mancanza di qualità.

“Ho visto una grinta e una cattiveria agonistica importanti” ha detto il tecnico Stefano Rossini nell’intervista esclusiva, rilasciata a Radio Sound nell’immediato post partita.

Grinta ed attenzione dovranno essere i due alleati principali del Piacenza anche per questo confronto che è più semplice solo sulla carta. Troppe volte in questa stagione dopo una bella prestazione sono arrivati passi falsi. Il tecnico sta facendo di tutto per limitare al massimo le amnesie difensive che hanno costellato tutto il campionato e che hanno impedito ai suoi uomini di trovare la continuità necessaria (vedi sconfitte con Prato e Progresso).

Infortuni: alla lunga lista si aggiunge anche Corradi



Certamente il Piacenza non è nemmeno fortunato. La lista delle assenze, anche di quelle “croniche” è sempre lunghissima e lo sarà fino a fine stagione. Mannucci si è aggiunto a Sartore, Manicone, Bithiene e, forse, anche Silva. A centrocampo mancherà ancora Santarpia, mentre Corradi resterà fuori per almeno un mese: gli accertamenti medici hanno infatti evidenziato una lesione muscolare di grado medio a livello del bicipite femorale.

Qualcosa però sembra muoversi anche in questo senso. In campo si è finalmente visto Muhic, che si era infortunato subito dopo l’esordio a dicembre; Andreoli sta recuperando, mentre Tentoni, ospite della rubrica “Caffè Biancorosso” ha dimostrato di essere un giocatore fondamentale per l’equilibrio in questa squadra. Diversi giocatori potranno ritornare nel loro ruolo naturale, come Iob che per quasi due mesi ha giocato interno di centrocampo che ora potrà tornare a dare man forte in difesa.

“La continuità? Imperativo trovarla da domenica”, di seguito la puntata del podcast “Caffè Biancorosso”

Dal punto di vista tattico, dopo il 3-4-2-1 visto a tratti la settimana scorsa con D’Agostino e Corradi posizionati dietro all’unica punta Recino, è possibile si torni al classico 3-5-2, con Napoletano e Ruiz sugli esterni a sfruttare la straordinaria velocità di quest’ultimo sulla fascia sinistra.



Un Piacenza dai due volti

Esite un Piacenza in casa, con un rendimento quasi da play off, e un Piacenza in trasferta con un rendimento da retrocessione diretta. Sembra paradossale, specialmente in un campionato come la D, in cui quasi ogni domenica a livello di tifo sembra sempre che i biancorossi giochino al “Garilli”. Eppure lontani dalle mura amiche i piacentini hanno alzato le braccia al cielo solo a Fiorenzuola. Al “Giacomo Carbonchi” servirà tutt’altro esito.

Un’astinenza che dura quasi un mese…

Fondamentale ritrovare in fretta la via della rete. Il Piacenza non trova il gol dal 26 gennaio, quando pareggiò con il Lentigione, per altro grazie ad un difensore, ossia Somma. Per trovare il gol di un attaccante bisogna risalire alla derby con il Fiorenzuola, deciso da Recino.

Sasso Marconi, non una vittima sacrificale

I bolognesi hanno risalito la classifica dopo 3 risultati utili consecutivi, culminati nel successo a Fiorenzuola. Poi però sono arrivati solo 2 punti nelle ultime 5. Domenica scorsa la squadra di mister Ivan Pedrelli è stata sconfitta in casa per mano del Tuttocuoio. Schierata inizialmente con il rombo, ha perso in corsa l’attaccante Baietti, cacciato negli spogliatoi per doppia ammonizione. Al “Garilli” finì 1-1 e furono proprio i gialloblù a segnare il vantaggio con il senegalese Serigne Deme, oggi in forza alla Juventus U23, il Piacenza pareggiò con Iob.

La 25esima giornata di campionato, domenica 23 febbraio, ore 14:30

Sasso Marconi – Piacenza DIRETTA SU RADIO SOUND

Fiorenzuola – Tau Flash su RADIO SOUND

Lentigione – Forlì

Prato – San Marino

Ravenna – United Riccione

Sammaurese – Pistoiese

Progresso – Zenith Prato

Tuttocuoio – Imolese

La classifica

Forlì 57; Ravenna 55; Tau 49, Pistoiese 45; Lentigione 42; Imolese 35; Tuttocuoio 34; Prato 32; Progresso 30; Cittadella vis Modena e Sasso Marconi 28, Piacenza, Zenith Prato e Corticella 26; San Marino 23, United Riccione 22, Sammaurese 19; Fiorenzuola 16.