Influenza, fase di crescita anche nel piacentino

La stagione influenzale è entrata nella sua fase di crescita anche sul territorio piacentino. Secondo i dati del sistema di sorveglianza RespiVirNet (settimana 51, 15–22 dicembre), la circolazione dei virus respiratori – spiega Alessandra Rampini, direttore Igiene e Sanità pubblica – è in aumento in Emilia-Romagna, mentre Piacenza si colloca su valori inferiori rispetto ad altre province, con 13,83 casi ogni mille assistiti, coerenti con una fase iniziale dell’epidemia.

Le fasce di età maggiormente colpite sono al momento i bambini più piccoli e in età scolare. Nelle prossime settimane, con la ripresa delle attività scolastiche e lavorative dopo le festività, è atteso un coinvolgimento crescente anche degli adulti e degli anziani, categorie più fragili.

«Considerato l’andamento della circolazione virale, con un picco atteso nelle prossime settimane – spiega il direttore sanitario Andrea Magnacavallo – è importante vaccinarsi il prima possibile, soprattutto per le persone più fragili e per chi entra frequentemente in contatto con i bambini, così da ridurre il rischio di contagio e di complicanze».

Vaccinazioni: numeri e opportunità sul territorio

Alla data del 23 dicembre 2025, le vaccinazioni antinfluenzali effettuate dall’Azienda Usl di Piacenza sono 66.159. “La maggior parte – sottolinea Gaetano Cosentino, direttore Assistenza primaria dell’Ausl di Piacenza – è stata somministrata dai medici di famiglia (55.524). Rilevante è anche l’apporto fornito dai pediatri di famiglia (5.147, numerosuperiore di oltre 1000 unità rispetto all’intera campagna vaccinale dello scorso anno)”.

Buona è la copertura vaccinale dei cittadini di età pari o superiore a 65 anni: ne sono stati raggiunti infatti 41.975”.

Soddisfacenti sono i riscontri dell’attività svolta dal Servizio di Prevenzione e protezione (diretto da Giampietro Scaglione), che ha raggiunto con la vaccinazione il 29,5 dei lavoratori Ausl, pari a 1145 persone. Anche all’interno dell’Azienda sanitaria, la vaccinazione prosegue.

Da segnalare il contributo significativo fornito quest’anno dalle Farmacie alla campagna vaccinale, alla quale hanno aderito l’85% dei servizi presenti sul territorio, somministrando 2319 vaccinazioni.

L’invito è a non abbassare la guardia e a cogliere l’opportunità della vaccinazione, soprattutto per anziani, persone fragili e adulti che entrano frequentemente in contatto con i bambini, per proteggere sé stessi e contribuire a ridurre la diffusione del virus nella comunità.

Oltre ai medici di famiglia e alle farmacie, gli adulti potranno accedere agli open day proposti dall’Igiene e Sanità pubblica.

A Piacenza:

– giovedì 8 gennaio, dalle 15 alle 17, al Laboratorio analisi dell’ospedale di Piacenza (via Taverna 49)

– lunedì 12 gennaio, dalle 15 alle 17, alla Casa della Comunità di piazzale Milano

A Fiorenzuola (Ambulatori vaccinali Igiene pubblica, via Roma 12)

– mercoledì 7 gennaio dalle 11.30 alle 13

– martedì 13 gennaio dalle 13.30 alle 15

A Borgonovo (Casa della Comunità, via Seminò 20)

– venerdì 9 gennaio dalle 11.30 alle 13

– martedì 13 gennaio dalle 13.30 alle 15

Calendario completo, in aggiornamento, su https://www.ausl.pc.it/it/focus-e-approfondimenti/vaccinazioni/influenza/calendario-vaccinazione-antinfluenzale

I bambini e ragazzi potranno rivolgersi al proprio pediatra o alla Pediatria di comunità.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy