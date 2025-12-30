Capodanno, no ai botti a Fiorenzuola: nessun divieto, ma il Comune lancia il “Patto civico” tra i cittadini

È la proposta di un “Patto civico” con la cittadinanza, la scelta dell’Amministrazione comunale di Fiorenzuola d’Arda per disinnescare, nel contesto locale, il fenomeno dei botti e petardi di Capodanno. Sul tema è intervenuto il Sindaco della Città valdardese, Romeo Gandolfi, il quale ha chiarito che l’Amministrazione “non ha emesso e non emetterà nelle prossime ore un’ordinanza di divieto alla cittadinanza relativamente ai “botti” di San Silvestro”.



La proposta del “Patto civico” con la cittadinanza



“Proponiamo pertanto un “Patto civico” tra i cittadini”, ha così spiegato il Sindaco: “Chiediamo alla Comunità fiorenzuolana di dimostrare la sua maturità evitando i botti e salvaguardando così il rispetto per le persone fragili, come i pazienti degli ospedali e gli anziani ospiti delle case di riposo; la tutela degli animali e la sicurezza per i nostri cittadini. Come accaduto lo scorso anno, nell’occasione del Capodanno proponiamo alla nostra cittadinanza di preferire il rumore causato da un gesto solidale, ed invitiamo pertanto a sostituire l’acquisto di materiale pirotecnico con un gesto verso le associazioni di volontariato del nostro territorio. Il riverbero di un’azione buona dura molto più a lungo di quello di uno scoppio e costruisce una comunità più unita”, ha commentato il Sindaco.



Le motivazioni del “no” all’ordinanza



Le ordinanze sindacali di divieto, secondo il Sindaco di Fiorenzuola d’Arda, sono purtroppo da considerarsi “fragili” dal punto di vista legale. Numerose sentenze hanno infatti stabilito che un Sindaco non può vietare prodotti legalmente in commercio per eventi come il Capodanno: un’ordinanza di divieto potrebbe pertanto anche essere soggetta ad annullamento. Senza dimenticare le difficoltà che incontrerebbero le forze dell’ordine a disposizione sul territorio nel dover monitorare ogni via, piazza, giardino, parco, cortile, balcone o spazio privato per sanzionare lo scoppio di ogni singolo petardo, nel rispetto delle disposizioni di un’eventuale ordinanza di divieto di utilizzo di materiale pirotecnico”

