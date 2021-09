Inizia la stagione della Volley Academy Piacenza, Marchetti: “Puntiamo alla salvezza in B e in C”

Si è tenuta oggi pomeriggio, presso il centro La Bellotta di Pontenure, la conferenza stampa di inizio stagione della Volley Academy Piacenza.

”Innanzitutto porto i saluti del CONI provinciale e della FIPAV Piacenza che ci mandano il loro incoraggiamento per la stagione che sta per iniziare. Questo sarà un anno pieno di novità, in cui affronteremo i campionati Under 16, Under 18, Serie C e Serie B. L’arrivo di Patrick Mineo rappresenta un grande passo in avanti per noi; stiamo parlando di un allenatore che ha vinto tantissimo e che arriva da Volleyro’, ovvero la società più importante d’Italia a livello giovanile femminile. In questi due anni abbiamo fatto davvero tanto e grazie alle collaborazioni con Uyba, Pallavolo Alsenese e altre società faremo ancora meglio. Un grazie va anche all’amministrazione comunale che ci sostiene e ci aiuta sempre. Obiettivi? Puntiamo alla salvezza in B e in C, mentre con Under 16 e Under 18 vogliamo le finali nazionali.”