Si barrica in casa e lancia bottiglie di vetro dalla finestra, notte di follia in via Colombo: 25enne denunciato

Notte di follia in via Colombo. Intorno alle 2, un uomo di 25 anni di nazionalità ucraina ha iniziato a lanciare bottiglie di vetro dalla finestra del suo appartamento, bottiglie che hanno raggiunto la strada sfiorando passanti e auto in transito. Secondo alcuni testimoni, il giovane, a un certo punto, sarebbe anche sceso in strada brandendo un coltello. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia, supportati dai colleghi della guardia di finanza a dalle guardie giurate di Metronotte Piacenza.

Dopo circa due ore di trattativa, il 25enne ha accettato di aprire la porta alle forze dell’ordine che lo hanno preso in consegna. Avendo rifiutato le cure del 118, i poliziotti lo hanno condotto in questure notificandogli la denuncia.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito dal lancio di oggetti dell’uomo.